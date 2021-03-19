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Kütahya’da 280 nüfuslu köye, koronavirüs karantinası

KÜTAHYA’nın Emet ilçesindeki 280 nüfuslu Düşecek köyü, vaka sayısındaki artış nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Kütahya’da 280 nüfuslu köye, koronavirüs karantinası

Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında toplanan Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca son günlerde vaka sayısı artan Düşecek köyü için karantina kararı alındı. Kurulun aldığı kararda, bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı ifade edilerek, “İlçemize bağlı Düşecek köyünde Covid- 19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 19 Mart saat 20.00’den 29 Mart saat 20.00’ye kadar 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi” denildi. 

Karantina kararının ardından Jandarma ekiplerince, köye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılırken, karantinadakilerin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları’nca karşılanacağı belirtildi.

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