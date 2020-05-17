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Kütahya’da 3 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı

Kütahya’da Kabaklar, İnceğiz, Ortaca köyleri ile Yalnızsaray Mahallesi koronavirüs vakaları görülmesi üzerine 14 gün karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Kütahya’da 3 köy ve 1 mahalle karantinaya alındı

Kütahya Valiliği Pandemi Kurulu son günlerde görülen pozitif vakalar nedeniyle yeni karantina kararları aldı. Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyü, Şaphane ilçesine bağlı İnceğiz köyü, Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca köyü ile Yalnızsaray Mahallesi görülen pozitif vakalar üzerine Pandemi Kurulu kararınca 14 günlük karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulları da yaptıkları açıklamalarda salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 3 köy ve 1 mahallede başlatılan karantina uygulaması 14 gün süreceğini ifade ederek, tüm ihtiyaçların Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı belirtildi.

İKİ MAHALLEDE KARANTİNA KALDIRILDI

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde karantinaya alınan Şehitler ve Cumhuriyet Mahallesi’nde ise 14 günlük sürenin tamamlanmasının ardından karantinanın kaldırıldığı açıklandı. Kütahya’da hava sıcaklığındaki artışla birlikte sokaklarda kalabalıklar oluşunca koronavirüs vakaları artış göstermiş ve 10 gün önce yaklaşık 100 olan pozitif vaka sayısı, 197’ye yükselmişti.

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