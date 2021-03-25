  • BIST 1.394
  • Altın 442,253
  • Dolar 7,9358
  • Euro 9,3379
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -1 °C
»

Kütahya’da 350 nüfuslu köye koronavirüs karantinası

KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesine bağlı 350 nüfuslu Derbent köyü, artan koronavirüs vakalarının ardından 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Kütahya’da 350 nüfuslu köye koronavirüs karantinası

Tavşanlı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında toplandı. Kurulda, ilçeye bağlı Derbent köyünde koronavirüs vakalarındaki artışa dikkat çekilerek, karantina uygulaması kararı alındı. Vaka artışının önüne geçmek için bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı belirtilen Kurul kararında, "Son günlerde Derbent köyünde vatandaşların taziye ve başka nedenlerle bir araya gelerek, sosyal izolasyon tedbirlerini ihlal ettikleri ve vaka artışlarına neden oldukları tespit edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.

Ayrıca açıklamada, karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacağı kaydedildi. Karantina kararının ardından köye giriş-çıkışlarda jandarma komutanlığı ekiplerince kısıtlandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye stratejik öneme sahip bir ülke25 Mart 2021 Perşembe 16:12
  • HRW'den Bangladeş'e, kamptaki yangının bilançosunu ağırlaştıran dikenli tellerin kaldırması çağrısı25 Mart 2021 Perşembe 16:11
  • Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ikinci yurt dışı ziyareti için Mısır'da25 Mart 2021 Perşembe 16:10
  • Fed Başkanı Powell: Politika değişikliği 'kademeli ve şeffaf' olacak25 Mart 2021 Perşembe 15:55
  • İslamabad'da Pakistan Milli Günü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi25 Mart 2021 Perşembe 15:50
  • İçişleri Bakanlığından, havacılık birimlerine özel klip25 Mart 2021 Perşembe 15:46
  • Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'de: Önce Çavuşoğlu'yla sonra Erdoğan'la görüştü25 Mart 2021 Perşembe 15:32
  • İçişleri Bakanı Soylu: Hiçbir afet sonrasında vatandaşımıza 'Nerede bu devlet?' dedirtmedik25 Mart 2021 Perşembe 15:14
  • İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, MİT ve Emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye’ye getirildi25 Mart 2021 Perşembe 15:03
  • Rejim askerleri Hafter saflarına katılmak için firar ediyor25 Mart 2021 Perşembe 15:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti