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Kütahya'da 400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı ilgi odağı

Hisarcık ilçesine bağlı Bey köyünde, yaklaşık 400 yıllık gövdesi boş meşe ağacını görenler poz vermeden geçemiyor.
Kütahya'da 400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı ilgi odağı

Bey Köyü Muhtarı Tuncay Kocabaş, Kıran Harmanı mevkiinde bulunan ve insanın içine girebileceği şekilde gövdesi boş olan yaklaşık 400 yıllık tarihi meşe ağacının, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınmasını ve çevre düzenlemesinin yapılmasını istedi.

"TARİHİ MİRASIN TESCİLLENMESİNİ İSTİYORUZ"

Kocabaş, "Birçok meraklı vatandaş, gövdesi boş asırlık meşe ağacını görmek için buraya gelip içine girerek hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Meşe ağacının, zarar görmeden gelecek nesillere tarihsel bir miras olarak kalması için Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescillenerek bakım çalışması yapılmasını istiyoruz." dedi.

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