Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilden hissedildi

AFAD'ın son dakika açıklamasına göre saat 14.04'te merkez üssü Kütahya'nın Altıntaş ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Ankara, Eskişehir, Afyon ve Konya'dan da hissedildi.

AFAD verilerine göre Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saat 14.04'te 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÇOK SAYIDA İLDEN HİSSEDİLDİ

Son dakika haberine göre Ankara, Eskişehir, Afyon ve Kütahya'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı.

Son dakika: Kütahyada 5 büyüklüğünde deprem Çok sayıda ilden hissedildi

İşte AFAD'ın depreme ilişkin yaptığı son dakika açıklaması...



KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANI: 5-6 SANİYE SÜRDÜ

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, depremle ilgili "5-6 saniye sürdü, olumsuz bir durum yok" açıklamasını yaptı.

Türk Kızılay ekipleri de deprem sonrası gelişmeleri yakından takip ediyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR

AFAD'dan yapılan açıklamada "Geçmiş olsun Kütahya. Altıntaş ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

​Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Altıntaş ilçesi Aydınlar köyü, büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.