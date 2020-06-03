  • BIST 108.097
  • Altın 372,400
  • Dolar 6,7137
  • Euro 7,5311
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 14 °C
SON DAKİKAEnflasyon rakamları açıklandı
»

Kütahya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu

Kütahya'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde açık alanlarda ağız ve burnu tam kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildi.
Kütahya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu

Valilikten yapılan açıklamada, Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla yeni kararlar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda il genelinde açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiği vurgulanan açıklamada, "İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda (meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu/özel tüm kurum ve iş yerleri açık alanları dahil) maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde takılmasına karar verildi." ifade edildi.

Açıklamada, karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi03 Haziran 2020 Çarşamba 09:21
  • Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kuruldu03 Haziran 2020 Çarşamba 09:06
  • ABD'de ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı 'George Floyd protestoları' durulmuyor03 Haziran 2020 Çarşamba 09:06
  • Osmaniye'de 4 büyüklüğünde deprem03 Haziran 2020 Çarşamba 09:05
  • Kütahya'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu03 Haziran 2020 Çarşamba 09:05
  • İçişleri Bakanlığı: Turuncu Liste'de aranan Hasan Ataş etkisiz hale getirildi03 Haziran 2020 Çarşamba 09:04
  • Atama kararları Resmi Gazete'de03 Haziran 2020 Çarşamba 09:03
  • Antalya'da ticari yat ve turizm teknelerine izin verildi03 Haziran 2020 Çarşamba 09:03
  • Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgın sona ermedi' uyarısı03 Haziran 2020 Çarşamba 09:02
  • Sağlık Bakanı Koca: Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacağız03 Haziran 2020 Çarşamba 09:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti