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Kütahya'da kız isteme merasiminin ardından 9 kişide Kovid-19 tespit edildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kız isteme merasiminin ardından 9 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmesi üzerine 6 bina karantinaya alındı.
Kütahya'da kız isteme merasiminin ardından 9 kişide Kovid-19 tespit edildi

Kütahya'nın Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tepecik beldesinde 6 binada yaşayan 9 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğünü söyledi.

Kovid-19'un kız isteme merasimi nedeniyle toplanan kişiler arasında yayıldığının değerlendirildiğini belirten Kara, şunları kaydetti:

"Manisa'dan bir aile, kız istemek için Tepecik beldesindeki bir ailenin evine gelmiş. Kız isteme merasimi nedeniyle de akrabalar toplanmış ve misafirlerle birlikte toplu yemek yenmiş. Bir süre sonra aileden bazı kişilerde Kovid-19 belirtileri görülmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri hemen çalışma yaptı. Bunun neticesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak vaka sayılarında meydana gelen artışın önünü kesmek, süreğen hale gelmesini engellemek için birbiriyle akraba olan bu kişilerin yaşadığı binaları tespit ederek karantinaya aldık."

Kara, 14 günlük karantina sürecinde bu ailelerin ihtiyaçlarının Vefa Destek Grupları tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan, karantinaya alınan binaların önünde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri önlem aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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