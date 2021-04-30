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Kütahya’da, marketlerde bazı ürünlere satış kısıtlaması

Kütahya’da, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki ‘tam kapanma’ sürecinde, marketlerde gıda ile temizlik ürünleri dışındaki satışlara İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kısıtlama getirildi.
Kütahya’da, marketlerde bazı ürünlere satış kısıtlaması

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali Çelik başkanlığında toplanırken, 17 gün sürecek ‘tam kapanma’ya ilişkin ek tedbirler aldı. Kurul; ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan işletmelerin bu süreçte kapalı olduğuna dikkat çekerek, marketlerde temizlik ve gıda ürünleri dışında satışlara da kısıtlama getirdi. Kararda, “İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı doğrultusunda kapalı olduğundan; müşteri yoğunluğunun düşürülerek salgın riskinin azaltılması amacıyla tam kapanma sürecinde açık olan tüm marketlerin ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan reyonlarının veya bunların bulunduğu katların sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatten itibaren tam kapanma süreci sonuna kadar satışa kapatılmasına karar verildi” denildi.

REYONLAR BANTLA KAPATILACAK

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan ürün satış kısıtlaması, kentteki marketlere tebliğ edilirken, gıda ve temizlik ürünleri dışında ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonların bant çekilerek, kapatılması istendi.

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