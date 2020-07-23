  • BIST 119.031
  • Altın 414,941
  • Dolar 6,8403
  • Euro 7,9474
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 24 °C
»

Kütahya'da polise ateş açan şüphelilerin otomobili takla attı: 1 ölü

KÜTAHYA'da, kavga ihbarına giden polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sırasında otomobilden ateş eden şüpheliler aşırı hız nedeniyle kaza yaptı.
Kütahya'da polise ateş açan şüphelilerin otomobili takla attı: 1 ölü

Olay, akşam saatlerinde Kütahya Çamlıca Tabiat Parkı mevkisinde meydana geldi. Kavga ihbarı alan Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, ihbar edilen 43 BF 196 plakalı otomobile yaklaştı. Ekip aracını gören şüpheliler olay yerinden kaçmaya kalkınca kovalamaca başladı. Uzun süre devam eden kovalamaca sırasında 3 kişinin bulunduğu otomobilin içerisinden ekip otosuna pompalı tüfek ve silahla ateş açıldı. Enne Tabiat Parkı yoluna giren şüphelilerin bulunduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atıp ters döndü. Kazada otomobilde bulunan şüphelilerden İsmail Selvi olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer şüpheliler Burak Türker (22) ve Nurettin Samsa (46) ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazada yaşamını yitiren İsmail Selvi’nin kısa süre önce açık cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Selvi’nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ATM'ye düzenek kurup, müşterilerin hesabını boşalttılar23 Temmuz 2020 Perşembe 20:37
  • 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi23 Temmuz 2020 Perşembe 20:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu23 Temmuz 2020 Perşembe 20:34
  • Vapurdan düştü kalp masajıyla hayata döndürüldü23 Temmuz 2020 Perşembe 19:33
  • Tarlasında kenevir yetiştirildiğini ihbar etti, 96 kök ele geçirildi23 Temmuz 2020 Perşembe 19:33
  • Ankara'da alev alev yanan ev, kullanılamaz hale geldi23 Temmuz 2020 Perşembe 19:32
  • Galata Köprüsü araç trafiğine kapatıldı23 Temmuz 2020 Perşembe 18:29
  • Ordu'da denizde hortum oluştu23 Temmuz 2020 Perşembe 17:28
  • Kütahya'da polise ateş açan şüphelilerin otomobili takla attı: 1 ölü23 Temmuz 2020 Perşembe 17:27
  • Sinop'ta akıntıya kapılan 2 kardeş boğulma tehlikesi geçirdi23 Temmuz 2020 Perşembe 17:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti