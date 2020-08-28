  • BIST 1.099
  • Altın 462,486
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7076
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 28 °C
»

Kütahya’da 'üfürükçü hoca'ya taciz iddiasıyla gözaltı

KÜTAHYA’da, psikolojik rahatsızlığı bulunanları tedavi ettiği öne sürülen ve ‘üfürükçü hoca’ olarak tanınan H.A. (67), 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Kütahya’da 'üfürükçü hoca'ya taciz iddiasıyla gözaltı

Kütahya’da oturan H.U. (23) ve halası G.A. (42), uzun süredir gördükleri psikolojik tedaviden sonuç alamayınca halk arasında ‘üfürükçü hoca’ olarak bilinen H.A.’nın (67) Evliya Çelebi Mahallesi’ndeki evine gitti. İddiaya göre H.A., farklı zamanlarda para karşılığında yaptığı seanslarda 2 kadına cinsel tacizde bulundu. Kadınların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.A., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Taciz iddialarını kabul etmeyen H.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

kutahyada-ufurukcu-hocaya-taciz-iddiasiyla-gozalti_6025_dhaphoto3.jpg

Öte yandan şüpheli H.A.’nın yapılan kontrolünde taahhüt ettiği borcunu ödemediği gerekçesiyle hakkında ‘yakalama emri’ olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

kutahyada-ufurukcu-hocaya-taciz-iddiasiyla-gozalti_6025_dhaphoto1.jpg

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü Giresun'da olacağım28 Ağustos 2020 Cuma 14:54
  • Fatih Sultan Mehmet'in portresi için İBB'de tanıtım toplantısı düzenlendi28 Ağustos 2020 Cuma 14:53
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Başbakan Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinden üzüntü duydum28 Ağustos 2020 Cuma 14:33
  • İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'den kızları intihar eden aileye taziye ziyareti28 Ağustos 2020 Cuma 14:25
  • Uşak polisi, maske takan vatandaşlara kırmızı gül dağıttı 28 Ağustos 2020 Cuma 14:12
  • Eski eşini öldürmeye geldiği hastanede, güvenlik görevlilerinin dikkatiyle yakalandı28 Ağustos 2020 Cuma 13:53
  • 9 yaşındaki Şiar'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı28 Ağustos 2020 Cuma 13:50
  • Başkentte 30 Ağustos'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak28 Ağustos 2020 Cuma 13:49
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Kırsal kalkınma desteği kapsamında 68 projeye 71 milyon lira hibe verilecek28 Ağustos 2020 Cuma 13:48
  • Milli Savunma Bakanı Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü28 Ağustos 2020 Cuma 13:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti