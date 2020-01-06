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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kütahya-Eskişehir kara yolunda seyir halindeki tolcu otobüsü devrildi. Kazada 19 kişi yaralandı.
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kütahya-Eskişehir kara yolunda seyir halindeki otobüs, Kümbet kavşağı yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

Kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 19 kişi, sağlık ekiplerince Kütahya ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu öğrenilen otobüsün kaza yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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