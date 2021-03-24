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Kütahya’nın Emet ilçesinde 3 mahalle ve 1 köy karantinaya alındı

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 3 mahalle ve 1 köy karantinaya alındı.
Kütahya’nın Emet ilçesinde 3 mahalle ve 1 köy karantinaya alındı

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakamı Hasan Çiçek başkanlığında toplandı. Kurulda, son günlerde artan koronavirüs vakaları görüşülürken, karantina uygulanması kararı alındı. Koronavirüs vakalarının görüldüğü Yarış köyü 10 gün karantinaya alındı. Emet ilçe merkezinde ise Akpınar Mahallesinde 10'uncu cadde ve sokak, Hamam Mahallesinde 13'üncü cadde ve sokak, Esentepe Mahallesinde 1. Etap TOKİ konutları 10 gün süre ile karantinaya alındı.

Kurul kararında, "Covid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 10 gün karantina uygulamasına karar verildi” denildi.

karantina bölgesinde oturan kamuda ve şirketlerde çalışanlar, hayvancılık ile uğraşanlara işe gitmelerine müsaade edilirken, bu caddelerde bulunan her kademedeki öğrencilerin ise online eğitime katılacağı belirtildi.

Karantina kararının ardından polis ekiplerince mahalle ve sokaklarda parklara şerit çekilirken, vatandaşlar uyarıldı.

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