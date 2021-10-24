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Kutlu Doğum Haftasını Balonlarla Andılar

Keçiören’deki Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla okudukları salavat-ı şerifleri, balonların üzerine yazarak gökyüzüne uçurdu.
Kutlu Doğum Haftasını Balonlarla Andılar

Keçiören Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla okudukları salavat-ı şerifleri, balonların üzerine yazdı. Okul bahçesinde mehteran takımı eşliğinde Ay Yıldız motifi oluşturan yüzlerce öğrenci, üzerinde salavat yazılı balonları gökyüzüne saldı. Gökyüzüne bırakılan balonlar havada görsel bir şölen oluşturdu. Etkinliğe Okul Müdürü Kemal İslamoğlu, okul idarecileri ve çok sayıda veli katıldı.
Türkçe öğretmeni Mustafa Caymaz tarafından hazırlanan program tam not aldı. Kutlu Doğum etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler ayrıca ilahiler ve şiirler de okudu. Program sonrasında lokma tatlısı ikram edildi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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