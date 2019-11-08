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Kutludüğün Mahallesi’nde vatani görevini yapacak 60 genç dualarla askere uğurlandı

Düzenlenen asker uğurlama programında Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci gençleri yalnız bırakmadı.
Kutludüğün Mahallesi’nde vatani görevini yapacak 60 genç dualarla askere uğurlandı

Askere gidecek gençlere Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye eden Düğmeci, “Kardeşlerimizin güle güle gidip güle güle gelmelerini temenni ediyor, şimdiden hayırlı teskereler diliyorum” dedi.  

Peygamber ocağına uğurluyoruz

Askerlik vazifesinin en kutsal vatandaşlık görevi olduğunu kaydeden Düğmeci, “Gençlerimizi, Peygamber ocağına uğurluyoruz. Rabbim evlatlarımızın sağ salim vazifelerini tamamlayıp dönmelerini nasip etsin” diye konuştu. Okunan duanın ardından program sona erdi.  

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