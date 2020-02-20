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Kutsalın esirse, özgür değilsin

‘Kudüs Davamız Konferansı’nda konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kutsalın esirse sen de özgür değilsin. Kudüs’ü savunmak dünya Müslümanlarının ve insanlığın önünde bir vicdan, hukuk ve ahlak sınavıdır” dedi.  
Kutsalın esirse, özgür değilsin

Mamak Belediyesi tarafından Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde ‘’Kudüs Davamız Konferansı’’ düzenlendi. Etkinliğe AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile çok sayıda davetli ve Mamaklı vatandaş katıldı. Konferansta konuşan Numan Kurtulmuş, “Kudüs bizim için sadece siyasi bir konu değildir. Kudüs bizim için inancımız, bilincimizin, dünyaya bakışımızın, insanlığa bakışımızın da göstergesi olan önemli bir merkezdir” derken, Murat Köse “Kudüs’ü savunmak dünya Müslümanlarının ve insanlığın önünde bir vicdan, hukuk ve ahlak sınavıdır” mesajını verdi. 

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KUDÜS SADECE BİR SİYASİ KONU DEĞİLDİR
Numan Kurtulmuş’un konuşmasından satır başları şöyle: “Kudüs bizim için sadece siyasi bir konu değildir. Kudüs bizim için inancımız, bilincimizin, dünyaya bakışımızın, insanlığa bakışımızın da göstergesi olan önemli bir merkezdir. Kudüs bu anlamıyla İslam geleneğinde ilk kıbledir, yani bir mıknatıstır, bir çekim alanıdır. Kudüs aynı şekilde Peygamberimizin ‘Kardeşlerim’ diye nitelendirdiği nice peygamberlerin gelip geçtiği bir yerdir.” 

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KUDÜS MÜSLÜMANLARIN HÂKİMİYETİNDE ADALETİN MERKEZİYDİ 
“Aslında Kudüs tarih boyunca ciddi bir mücadelenin de merkezidir. Zamanın Kudüs’ü, Kudüs’ün zamanı. Kudüs aynı Kudüs hiç değişmemiştir. Ama zamanın değişimine bağlı olarak Kudüs’teki şartlar, insanlığın durumu değişmiştir. Kimi zaman gelmiş Kudüs, maalesef kahrın, gözyaşının, acının, çilenin, ızdırabın birtakım baskıların ve zulümlerin şehri olmuştur. Kimi zaman gelmiş Kudüs, Müslümanların yönetimi altında olduğu zamanlar barışın, hakkaniyetin, adaletin merkezi olmuştur. Kudüs dört asır boyunca 1517’den 1917’ye kadar Osmanlı Devleti’nin yönetimi altında kalmış. Osmanlı’nın Kudüs kriterleri dediğimiz kriterlerle üç dinin mensupları yan yana birlikte barış içerisinde yaşamıştır.” 

KUDÜS BİZİM MİLLİ MESELEMİZDİR 
“Her kim ki hem dünya barışından bahsediyor hem de Filistin davasına sağır ve kör kalıyorsa aslında dünya barışını savunmuyor demektir. Dünya barışının kapısı Filistin davasıdır, o kapının anahtarı ise Kudüs şehridir. Kudüs’ün geleceği ve durumdur. Onun için biz Kudüs bizim milli meselemizdir. Kudüs davası, Filistin davası bizim kırmızı çizgimizdir. Bütün dünya bir şekilde sessiz de kalsa, bütün dünya umursamasa da biz Türkiye olarak konuşacağız, kendi davamız olarak bileceğiz.”   

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KÖSE: KUTSALIN ESİRSE SEN DE ÖZGÜR DEĞİLSİN 
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, konuşmasında “Kutsalın esirse sen de özgür değilsin” mesajı verdi. “Herkes unutsa bile Kudüs bizim davamızdır” diyen Köse, şöyle devam etti: “Kudüs ümmetin Mekke ve Medine ile birlikte en kutsal şehirlerinden biridir. Miracın şahidi, Allah’ın mübarek kıldığı bir şehirdir. Kudüs bir selamet yurdu olarak insanlığa bahşedilmiş bir şehirdir. Ne yazık ki İsrail’in terörü ve zulmü ile bugün kendi ülkelerinde adeta köle rejimine tabi tutulan Filistin halkı ve Müslümanlar, tüm dünyanın gözü önünde İsrail’in zulmüne maruz kalmaktadır. Kudüs ve Filistin konusunda bu zulme karşı çıkabilen tek ülke Türkiye, tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kudüs’ü savunmak dünya Müslümanlarının ve insanlığın önünde bir vicdan, hukuk ve ahlak sınavıdır. Tüm dünya bilsin ki Kudüs asla sahipsiz değildir. Kudüs bize Hz.Süleyman’ın, Hz.İsa’nın, Hz.Muhammed (SAV)’in emanetidir.” 

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

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