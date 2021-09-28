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Kutup araştırmaları projesine TEKNOFEST’te birincilik ödülü

TEKNOFEST’te Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi’nin öğrencileri, Kutup Araştırmaları Proje Yarışması’nda ‘Yer Bilimleri’ alanında birinci oldu.
Kutup araştırmaları projesine TEKNOFEST’te birincilik ödülü

Bu yıl 4’üncü kez gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, pazar günü kapanış töreniyle sona erdi. Üniversite ve lise öğrencileri düzenlenen törenle ödüllendirildi. Kutup Araştırmaları Proje Yarışması’na katılan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi’nin öğrencileri Mehmet Mete Kır, Eren Tığlı ve Şeyhmus Evren Alhas, kutup bölgesindeki meteoritlerin daha kolay tespit edilmesini amaçlayan projeleri ile birinciliği elde etti. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları’nda bilgisayar ve fizik dalında gümüş madalya alan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri Ege Kabasakaloğlu ve Yaman Bora Otuzbir de TEKNOFEST’te sahneye çıktı.

“METEORİTLERİN DAHA KOLAY TESPİT EDİLMESİNİ SAĞLIYORUZ”

Gerçekleştirdikleri projeyi anlatan 10’uncu sınıf öğrencisi Mehmet Metehan Kır, “Projeyi hazırlamadan önce birkaç seminere katılmıştık. Orada kutup bölgesinde bir problem olduğunu keşfettik. Bölgedeki meteoritlerin aranması ve bulunması çok zor. Bu durum bilim insanlarını fazla zorluyordu. Bunu çözmek amacıyla proje gerçekleştirdik. Meteoritlerin tespitinin kolaylaşması için çözüm bulduk. Kutup bölgesindeki meteoritlerin daha kolay tespit edilmesini sağlayıp hem insan gücünden hem zamandan tasarruf sağlanacak ve bilimsel olarak elde edilen veriler oradaki bilim insanların işlerini kolaylaştıracak. Yaklaşık 5-6 aydır bu projenin üzerinde çalışıyoruz” dedi.

ANTARTİKA’DAKİ BİLİM ADAMLARINA BÜYÜK FAYDA SAĞLAYACAK

Proje ile hem zaman hem insan gücü tasarrufu sağlandığını anlatan Mehmet Metehan Kır, “Bir kameramız var bunu bir İHA ya da drone’a takıyoruz. Bununla kutup bölgesindeki alanı tarıyoruz. Ardından o alanın görüntülerini alıyoruz. Sonrasında ise görüntüleri yazılımımıza gönderiyoruz. Yazılımımız da nesne tanımasına sahip bir yazılım. Ona tanıttığınız nesneleri bundan sonra size anlatabiliyor. Mesela bir insanı gösterdiğinizde insan olduğunu algılayabiliyor. Ona gönderdiğimiz görüntüdeki meteorit olabilecek şeyleri tanıyarak bilim insanlarına meteoritlerin olabileceği yerleri söylüyor. Nokta atışı şekilde bilim insanları meteoritlerin nerede olabileceğini buluyor. Hem zaman hem insan gücü tasarrufu sağlanıyor. Antartika’daki bilim adamlarına büyük fayda sağlayacak” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ŞAŞIRDIK VE SEVİNDİK”

TEKNOFEST’te aldıkları ödülün kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu belirten Kır, “Çok sevindik ve çok da güzel bir ortamdı. Cumhurbaşkanımızdan ödül aldığımız an çok heyecanlandık. Bizim için çok güzel bir deneyimdi” dedi.

Ödül töreninin kendileri için çok güzel bir deneyim olduğunu anlatan Şeyhmus Evren Alhas, “Biz Metehan ile telefonda konuşuyorduk. Sonra bir anda açıklandığına dair mesaj geldi. Çok şaşırdık ve sevindik. Bizim için çok güzel bir andı. Prof. Dr. Aziz Sancar da biz ödül alırken Cumhurbaşkanımızın yanındaydı. O da bize ödül sundu. Çok güzel bir deneyimdi” diye konuştu.

Zorlandıkları zamanlar olduğunu anlatan Eren Tığlı, “TÜBİTAK ortamı ve araştırma hevesimiz bunların üstesinden geldi. İlerde ben de Antartika’da çalışan bir bilim insanı olmak istiyorum. Orada yazılımımızla bulduğumuz meteoritlerin üzerinden dış gezegenler üzerinde çalışmalar yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI ALANDA BİLGİSAYAR VE FİZİK MADALYASI

Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda bilgisayar dalında gümüş madalya alan Ege Kabasakaloğlu, “Bu uluslararası yarışmada gümüş madalya aldım. Bu da spor olimpiyatları gibi gerçekleşiyor. Orada sizi ağırlıyorlar, çeşitli bilim soruları soruluyor. Bundan sonraki süreçte de hedefim bilgisayar mühendisliği okumak. Yazılım sektöründe bir kariyer planlıyorum. Bu seneki yarışmada hedefim ise altın madalya” diye konuştu.

Uluslararası Fizik Olimpiyatlarında fizik dalında gümüş madalyanın sahibi olan Yaman Bora Otuzbir ise “Bu bütün dünya çapında düzenlenen ve her ülkeden fizik dalında 5 kişinin seçildiği bir yarışma. 350 öğrenci katılıyor. Oradan gümüş madalya aldım. Oldukça heyecanlı bir süreçti. Türkiye’yi temsil etmenin heyecanı hem de üst düzey yarışmada yarışmanın heyecanı vardı. Ülkemizi temsil etmiş olmamızın ödüllendiriliyor olması çok güzeldi. İlerde ise fizik ve matematik alanında çalışmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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