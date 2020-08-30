Kütüphaneden üniversiteye

2020 yılı YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, Altındağ'dan başarı haberleri gelmeye başladı. Altındağlı gençler, başarılarıyla örnek oldu.

Altındağlı gençlerin YKS sonuçları, göğüsleri kabarttı. Altındağlı gençler 2020 yılı YKS sonuçlarına göre, büyük başarılar gösterdi. Başarısıyla gururlandıran gençlerden biri de Dolunay Altunbulak... Hiç dershaneye gitmeyen, hiç ek ders almayan, sınavlara Ali Ersoy Mahalle Kütüphanesi'nde hazırlanan Altındağlı genç Dolunay Altunbulak, başarısıyla Altındağ'ın gururları arasında yer aldı. YKS'de ilk 3000'e giren Dolunay, hayali olan Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Dolunay'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı, sevincine ortak oldu.

"BOŞUNA 'ALTIN GENÇLER' DEMİYORUZ"

Dolunay'ın başarısının herkese örnek olması gerektiğini söyleyen Başkan Balcı "Altındağlı gençlere 'Altın gençler' diye boşuna demiyoruz. Dolunay da bunun en güzel örneği... Kendisinin başarısıyla gurur duyuyoruz, kendisini de ailesini de tebrik ediyoruz. Dolunay hiç dershaneye gitmedi, hiç ek ders almadı. Yalnızca Ali Ersoy Mahallesi'nde bulunan mahalle kütüphanemizde planlı ve sistemli bir şekilde çalışarak, YKS'de ilk 3000'e girdi, başarılı oldu. Hayali edebiyat okumak olduğu için, istediği bölümü de kazandı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitimine başlayacak. Kendisini çok aydınlık bir geleceğin beklediğine inanıyorum. Daha nice Altındağlı çocuğumuzun, gencimizin böyle güzel başarılara imza atmasını diliyorum" dedi.

"DAİMA YANLARINDAYIZ"

Başkan Balcı "Altındağlı gençlerin büyük başarılara imza atması, sanatta, sporda ve hayatın pek çok alanında öne çıkmaları, şampiyonluklara imza atmaları için elimizden gelen her şeyi yapacak, daima yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.