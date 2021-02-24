Kütüphaneler, Mamaklı minikler tarafından yoğun ilgi görüyor

Mamak Belediyesi’ne bağlı biri bebek kütüphanesi olmak üzere 8 adet kütüphane her yaştan okuyucuya hizmet verirken yeni okuyucularını bekliyor.

Mamak Belediyesi’ne bağlı kütüphaneler özellikle Mamaklı minikler tarafından yoğun ilgi görüyor. İlçenin dört bir yanında bulunan birisi bebek kütüphanesi olmak üzere 8 adet kütüphane Mamaklı vatandaşlara hizmet veriyor. Kütüphaneleri ziyaret eden vatandaşlar Kültür Bakanlığı onaylı kitapları ödünç alma hizmetinden yararlanabilirken ayrıca ücretsiz olarak çay simit, poğaça, kahve gibi ikramlardan da faydalanabiliyor. Vatandaşlar ise yapılan hizmetlerde memnun olduklarını ifade ederken gazetemize memnuniyetlerini ifade ederek, “Arkadaşlarımıza burada buluşup ders çalışıyoruz. Daha sonra kitap okuma saatlerimiz oluyor. Yetkililere teşekkür ederiz” dedi.

VATANDAŞTAN TAKDİR TOPLUYOR

Belediyeye bağlı kütüphaneden faydalandıklarını belirten öğrenciler Hilal Orman, Yunus Yalçın, Belinay Topçu gazetemize memnuniyetlerini şöyle anlattı:

“Arkadaşlarımızla burada buluşup ders çalışıyoruz. Anlamadığımız konuları birbirimize anlatarak daha iyi pekiştiriyoruz. Okul derslerimizin yanı sıra merak ettiğimiz konular hakkında burada bulunan kitaplarda araştırma yapıyoruz. Hep birlikte kendimize okuma saati yapıyor okuduğumuz kitap sayısını artırmaya çalışıyoruz. Ayrıca burada ikramlar oluyor. Çay, kahve, simit, poğaça gibi yiyecek içeceklere ücretsiz şekilde ulaşıyoruz. Tesisler için belediyemize teşekkür ediyoruz.”

ABİDİNPAŞA UYANIK KÜTÜPHANE

Abidinpaşa Aile Merkezi içerisinde bulunan ve 1 Temmuz 2020’de açılışı yapılan Abidinpaşa Uyanık Kütüphanesi her yaştan okuyucuya hizmet veriyor. Kütüphaneye üye olarak ödünç kitap alabilen vatandaşlar çay ve kahve ikramları eşliğinde kitap okuyabiliyor araştırmalarını yürütüyor veya ders çalışabiliyor. Kütüphanede bulunan 1805 kitapla 100 den fazla okuyucuya hizmet verilebiliyor.

AMFİ TİYATRO UYANIK KÜTÜPHANE

Saimekadın Mahallesi’nde bulunan kütüphane gençler ve tüm yaştaki okuyuculara hizmet veriyor.

ŞEHİTLİK BİLİM MERKEZİ VE UYANIK KÜTÜPHANE

Kütüphanede Kültür Bakanlığı altyapısı ile kitap ödünç alma hizmeti bulunurken tüm kitaplar aynı zamanda Kültür Bakanlığı onaylı. Kütüphanede araştırma yapmak, ders çalışmak isteyenler için ücretsiz ikramlar bulunuyor.

YEŞİLBAYIR BEBEK KÜTÜPHANESİ

Bebek kütüphanesinde küçük yaşlardan itibaren kitap ve okuma sevgisi aşılarken onlara uygun eğitici oyuncaklar da bulunuyor. 0-3 yaş aralığında bebeklerin kullandığı kütüphanede şu etkinlikler düzenleniyor:

*Sesli Öykü Okuma Etkinlikleri

*Yaratıcı Drama Etkinlikleri

*Kukla Gösterimi

*Masal Anlatma ve Dinleme Etkinlikleri

*Ebeveyn Eğitimleri

*Ebeveyn ve Çocuk Eğitimleri

NECİP FAZIL UYANIK KÜTÜPHANE

Necip Fazıl Aile Merkezi içerisinde yer alan kütüphane tüm yaşta okuyuculara hizmet veriyor.

Diğer kütüphaneler ise şunlar;

ZİRVEKENT UYANIK KÜTÜPHANE

YUNUS EMRE UYANIK KÜTÜPHANE

ÜREĞİL MİLLET KÜTÜPHANESİ

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA