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Kütüphanelerde drama ve meddah gösterisi

Yaşlılara Hizmet Ömrümüze Bereket sloganı ile 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Mamak Belediyesi, bünyesinde bulunan kütüphanelerde drama ve meddah etkinliklerine ev sahipliği yaptı. 
Kütüphanelerde drama ve meddah gösterisi

Etkin Kütüphane kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çağdaş Dram Derneği ve Mamak Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinliklerde meddah geleneği ile geçmişte yaşlılara olan hürmet ve saygı konuları hikâyeleştirilerek genç kuşaklara aktarılırken, drama etkinliğinde ise yaşlıların günlük hayatta yaşadıkları olaylar canlandırıldı. Keyifli ve eğlenceli dakikaların yaşandığı etkinlikte öğrenciler , “Bu etkinlik bizim için adeta bir teneffüs oldu. Hem meddah geleneğimizi güzelliklerini pekiştirdik hem de drama ile günlük hayatta yaşlılarımızın nelerle karşılaştığının farkına vardık” dedi.

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Onlar bizim en büyük hazinemiz
Yaşlılarımızın, kültürümüzü, örf ve adetlerimiz ile manevi değerlerimizi bizlere miras bırakarak yarınlara taşımamızı sağlayan, geleceğe ışık tutmamıza vesile olan yegâne değerler olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kendimize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza verdiğimiz önem gibi varlık sebebimiz olan yaşlılarımıza da önem vermeliyiz. Türk aile yapısında büyüklere gösterilen saygı ve sahiplenme duygusu bizim toplum olarak en büyük hazinemizdir “dedi. 

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