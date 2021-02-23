  • BIST 1.551
  • Altın 409,756
  • Dolar 7,0318
  • Euro 8,5553
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya -3 °C
»

Kuveyt, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kara ve deniz sınırlarını geçici süreyle kapatıyor

Kuveyt vatandaşları, söz konusu karardan muaf tutuldu.
Kuveyt, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kara ve deniz sınırlarını geçici süreyle kapatıyor

Kuveyt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbitleri kapsamında kara ve deniz sınırlarının 20 Mart'a kadar kapatılması kararı alındı.

Bakanlar Kurulunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındığı duyuruldu.

Bu tedbirler kapsamında 24 Şubat Çarşamba gününden itibaren kara ve deniz sınırlarının 20 Mart'a kadar kapatılması, Kuveytliler dışında ülkeye girişlerin yasaklanması kararlaştırıldı.

Ülkeye dönmek isteyen Kuveyt vatandaşlarının, vatandaşların birinci derece yakınlarının ve ev işlerinde kendilerine yardımcı personelin, Suudi Arabistan ve Kuveyt arasındaki nakliye operasyonları ile işçi geçişlerinin bu karardan muaf olduğu kaydedildi.

Kuveyt, 20 Şubat'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan hava yolu üzerinden ülkeye giriş yasağının yeni bir duyuruya kadar uzatıldığını bildirmişti. Kuveyt vatandaşları söz konusu karardan da muaf tutulmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı, Ankara'da yakalandı23 Şubat 2021 Salı 09:40
  • Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi23 Şubat 2021 Salı 09:31
  • Facebook, Avustralya'da kullanıcıların haber paylaşma yasağını kaldıracak23 Şubat 2021 Salı 09:31
  • Filistin yönetimi, işgal altındaki Kudüs'te de seçimlerin yapılması için görüşmeler yapıyor23 Şubat 2021 Salı 09:29
  • 12 Japon firma Uygurların zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli ortaklarından ayrılmayı planlıyor23 Şubat 2021 Salı 09:29
  • Japonya'da yeni doğan sayısı geçen yıl rekor seviyede düştü23 Şubat 2021 Salı 09:28
  • İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasına seçimden sonra devam edilecek23 Şubat 2021 Salı 09:28
  • Fransa'da inşası devam eden Eyüp Sultan Camisi'ne saldırı23 Şubat 2021 Salı 09:27
  • Paris'in iki bölgesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirli saatlerde alkol tüketimi yasaklandı23 Şubat 2021 Salı 09:26
  • ABD'de John Hopkins Üniversitesine göre Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yarım milyonu aştı23 Şubat 2021 Salı 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti