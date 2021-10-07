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Kuveyt Yolcu Uçağında Bomba Paniği

Trabzon Havalimanı'na inen Kuveyt'e ait bir yolcu uçağında bomba ihbarı yapıldı.
Kuveyt Yolcu Uçağında Bomba Paniği

İhbar üzerine pist dışına çıkarılan uçaktaki yolcular, güvenlik güçleri eşliğinde aranarak tahliye edildi. Otobüslere alınan yolcular, pistten uzaklaştırılıyor.

Polis özel harekat ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınan havalimanında iç hatlar ve dış hatlarda bekleyen diğer yolcular da bina dışına çıkarıldı.

Öte yandan havalimanına gelen bomba imha uzmanları, köpeklerle arama yaptı.

Alana getirilen mobil X-ray cihazıyla uçaktan indirilen valizler kontrol ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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