Kuyruklar yeniden başladı

Son günlerde korona vakalarının artış göstermesi kolonya satışı yapan dükkânların önünde yeniden uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Ulus’ta objektiflerimize yansıyan kareler, dükkânların önündeki sırayı gözler önüne serdi.

Türkiye’de korona virüsü vakasının ortaya çıkması ile birlikte vatandaşlar kolonyacılara akın etmiş ve önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. Aradan yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen vakaların yeniden artış göstermesi kolonya satışı yapan dükkânların önünde yeniden uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Ulus’ta objektiflerimize yansıyan kareler vatandaşların kolonyaya olan yoğun ilgisini gözler önüne serdi.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE GELİYORLAR

Sabahın erken saatlerinde kolonya almak için kolonya dükkânlarına akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza görevlileri mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları yönünde sık sık uyarılarda bulundu.

İŞLETMELER SATIŞLARDAN MEMNUN

Pandemi nedeniyle içeriye sınırlı sayıda müşteri alan mağaza işletmecileri satışlardan memnun olduklarını dile getirdi. Vaka sayılarının artış göstermesiyle satışlarda yeniden yükseliş olduğuna dikkat çeken işletme sahipleri, vatandaşların kolonyaya olan güveninin tam olduğunu dile getirdi.

TERCİH, LİMON KOLONYASI

İşletme sahipleri güvenlik sebebiyle içeriye 4-5 kişiden fazla müşteri almadıklarını, vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda sık sık uyardıklarını belirterek, vatandaşların en çok tercih ettiği kolonya türünün ise limon kolonyası olduğunu söyledi.

MARKETLERDE DAHA PAHALI

Sıraya giren vatandaşlar ise koronaya karşı dezenfektan yerine kolonya kullanmayı tercih ettiklerini söyleyerek, “Kolonya bize daha güvenilir geliyor. Kolonyanın günlük yaşamımızda da bir yeri vardı. Pandemi nedeniyle bu daha da pekişti. Marketlerde daha pahalı olduğu için Ulus’a gelerek mağazanın kendi yerinden temin ediyoruz. Burada daha uygun fiyata bulabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA