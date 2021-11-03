Kuyumcu Esnafını Sevindiren karar

Kuyumcuların vitrinlerinde sergilediği sahte altına yasak getirilmesinin doğru bir karar olduğunu söyleyen Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, “Alınan bu karar hem esnafı hem vatandaşı koruyacak” dedi.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Hüseyin Çavuşculu, yılbaşından sonra kuyumcuların rafları süslemek için kullandığı sahte altınların yasaklanacak olması ve yetki belgesi şartı getirilmesi hakkında gazetemize konuştu. Çavuşculu, “Alınan bu kararla kim gerçek kuyumcu kim değil ortaya çıkacak. Bu karar hem esnafı hem vatandaşı koruyacak. Kuyumcu esnafına itibarını geri kazandıracak” dedi.

SAHTE ÜRÜN BULUNDURAMAYACAKLAR

Çavuşculu, geçmiş dönemlerde kuyumculukla ilgili hiç bir kanun olmadığına işaret ederek, alınan kararın doğru olduğunu kaydetti. Çavuşculu, “İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu yönetmelikte olduğu gibi kuyumcuda kıymetli ve değerli taşlar, altın, platin, gümüş gibi kıymetli madenlerin dışında hiçbir şey bulundurulmayacak. Çünkü tüketici yanılabiliyor, yanıltılabiliyor.”

KUYUMCULAR İTİBARINI GERİ KAZANACAK

“Mahalleye bir kuyumcu açılıyor. İnsanlar raflarındaki sahte altınlara aldanıp, birikimlerini veriyor. Daha sonra medyaya da yansıyan haberlerden görüyorsunuz ki vatandaşlar dolandırılıyor. Ülkenin her yerinde yaşanıyor bu tür olaylar. Alınan bu kararla kim gerçek kuyumcu ortaya çıkacak. Bu karar hem kuyumcu esnafını hem de vatandaşı koruyacak. Kuyumcular itibarını geri kazanacak. Tüketiciyi doğru yönlendirecek, yanıltma ortadan kalkacak” diye konuştu.

YETKİ BELGESİ İSTENECEK

31 Aralık 2021 tarihinden itibaren kuyumculardan istenilecek olan yetki belgesi hakkında da konuşan Çavuşculu, yetki belgesi olmayan ama uzun yıllardır kuyumculuk yapan esnafı da mağdur etmeyeceklerini söyledi. Çavuşculu, “Yetki belgesi almak için de ustalık belgesinin alınması gerekiyor. Vergi borcu yoktur yazısı ve meslek odasından belge alması gerekiyor. 4 yıldır kuyumculuk yapanlar var ama 5 yılı doldurmadıkları için ustalık belgesi için sınava giremiyorlar.”

ESNAFI MAĞDUR ETMEYİZ

“Biz yönetmeliğin çıkış tarihinin baz alınmasını istiyoruz. Bunun için girişimlerimiz var. Bu kararın yılbaşından sonra dükkân açacak olanlara uygulanmasını istiyoruz. Esnaf mağdur edilmesin istiyoruz. Mevcut kuyumcular bizlere güvensinler. Biz onları mağdur etmeyiz. Yılbaşından sonra da ticaretlerine devam edecekler.”

YETKİ BELGESİZ KAYIT YAPILMASIN

“Şu günlerde yetki belgesi olmayanlara da dükkân açma izni veriliyor. Bu da yanlış bir karar. Yılbaşından sonra zaten yetki belgesi isteyeceksin. O zaman bu kişiler mağdur olacak. Dükkânlarını kapatmak zorunda kalacak. Vergi dairesinin yetki belgesi olmayan kişilere kayıt yapmaması lazım, belge istemesi lazım. Burada bir tutarlılık olması gerekli. Aksi halde yılbaşından sonra birçok kişi mağduriyet yaşayacak” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA