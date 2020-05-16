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Kuyumcu soygunu kamerada

İzmr'in Konak ilçesinde, kuyumcuya gelen eli silahlı maskeli ve şapkalı soyguncu, yaklaşık 300 gram altını alarak kayıplara karıştı. 2 gün önce meydana gelen olayın gerçekleştiği o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kuyumcu soygunu kamerada

Olay, 14 Mayıs Perşembe günü saat 10.00 sıralarında tarihi Kemeraltı Çarşısı Anafartalar Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen maskeli ve şapkalı soyguncu, elindeki tabancayı doğrultup, "Canınız yansın istemiyorsanız kasayı boşaltın" dedi. Şaşkınlık ve korku yaşayan çalışanların çıkardığı yaklaşık 300 gram altını alan şüpheli, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Soyguncunun kaçmasının ardından iş yerinde bulunanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kuyumcu ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, soygunun gerçekleştiği o anlar iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.  Görüntülerde; kuyumcuya gelen maskeli- şapkalı soyguncunun belinden çıkardığı tabancayı çalışanlara doğrultarak raflarda bulunan altınları istediği ve altınları yanında getirdiği poşete doldurarak hızla kaçtığı görüldü.

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