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Kuyumcudaki ağabey-kardeş kavgası, soygun girişimi sanılınca polis alarma geçti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kuyumcu A.K. ile ağabeyi H.L.K. arasında kavga çıktı. Kuyumcudaki kavgayı gören esnaf durumu soygun girişimi zannedip ihbarda bulununca polis alarma geçti.
Kuyumcudaki ağabey-kardeş kavgası, soygun girişimi sanılınca polis alarma geçti

Olay, öğle saatlerinde, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu A.K. ile ağabeyi H.L.K. arasında iş yerinde bilinmeyen nedenleçıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Dükkanın dışına taşankavgada A.K. ve H.L.K. kardeşler yumruklaşmaya başladı. Bu sırada kuyumcu A.K., ağabeyinin belindeki kurusıkı silahı aldı. Silahı gören çevre esnaf, soygur girişimi olduğunu düşünüp polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.

AĞABEYİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU 

Polis ekipleri gelmeden önce H.L.K. kendisine ait araç ile uzaklaşırken, A.K. iseiş yerinin kepenklerini indirerek içeri girdi. Gelen polsi ekiplerinin yaptığı araştırmada, olayın soygun girişimi olmadığı ağabey- kardeşin kavga ettiği belirlendi. Kavgada yüzünden hafif yaralanan A.K., polis ekipleriyle birlikte karakola giderek ağabeyi H.L.K.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine H.L.K. polis ekiplerince Kartepe ilçesinde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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