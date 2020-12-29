Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Çavuşculu "Esnafın işine zarar verir"

Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, kuyum satışlarında taksit sayısının 8’den 6’ya düşürülmesinin esnafın işine olumsuz etki yapacağını belirtti. Çavuşculu, BDDK’yı kararı esnafın durumunu düşünerek gözden geçirmeye davet etti.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDKK )’nın kuyumcu alışverişlerinde taksit sayısını 8’den 6’ya düşürmesini gazetemize değerlendirdi. “Bugüne kadar yetmez ama evet dediğimiz taksit sayımızın düşmesi sektöre zarar verir” diyen Çavuşculu kararın gözden geçirilmesini kuyumcu esnafının katma değer ürettiğini belirterek ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduğunu söyledi. Çavuşculu şu değerlendirmelerde bulundu:

KARAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

“Taksit sayılarının yüksek olması müşterilerimizin daha kolay alışveriş yapmasını sağlıyordu. Bu taksit sayıları düştükçe alımı zorlaştırıyor bizim de işlerimizi düşürüyor. Bizim sattığımız ürünler teknoloji malzemeleri değil, altın, yüzük, pırlanta her zaman değerlerini korur. Kullanım sonunda bir telefon gibi köşeye atılmaz üç aşağı beş yukarı aldığınız değere satarsınız. Ülke ve vatandaş ekonomisi için değerini koruyan katma değeri yüksek mallardır. 20’ye yakın meslek lisesi, yüksekokulu, takı tasarım üniversite bölümleri var. Ciddi de bir kadın istihdamı var. İşlerin düşmesi demek eğitimden istihdamına kadar pek çok noktaya zarar verir. Bu sektörün yavaşlamasından ziyade canlandırılması lazım.”

KATMA DEĞER ÜRETİYORUZ EKONOMİYE FAYDAMIZ VAR

“Taksitlerin artması gerektiğini her zaman söyledik. Geçtiğimiz yıllarda artmış biz de yetmez ama evet diyerek bu taksit sayılarının iyi olduğunu belirtmiştik. Fakat bu sayının düşmesini esnaf arkadaşımız da, vatandaşımız da uygun görmedi. Bize dönüşler bu kararın uygun olmadığı şeklinde. Neden düştüğünü biz de anlamadık kararın mutlaka gözden geçirilmesi gerekiyor. Biz katma değeri yüksek el emeği göz nuru ürünler üretiyor ve değerini kaybetmeyen ürünler satıyoruz. Bu paralar sokağa atılmıyor ihtiyacınız olduğunda mutlaka yine bunu paraya çevirebiliyorsunuz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA