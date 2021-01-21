Kuyumcular ve Saatçiler Odası'ndan Başkan Yavaş'a ziyaret

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti.

Oda Başkan Vekilleri Sedat Akyol ve Yılmaz Bozdağ'ın da eşlik ettiği ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Özcan'ın da hazır bulunduğu ziyarette kuyumcu esnafının sorun ve talepleri hususunda karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Çavuşculu ve beraberindeki heyetin ziyaretinde ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası'nın daha önce belediyeye sunduğu kuyumcu esnafına ait sorun ve talepler doğrultusunda başlatılan; Ulus bölgesi için güvenlik kameraları, aydınlatma, çevre düzenlemesi, otopark ve Kale içinin yenilenmesi gibi çalışmaların son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yavaş, "Sizlerle ortak noktamız halka hizmet. Halka hizmet noktasında kamu hizmeti yapan kuyumcu esnafımızın da ihtiyaç duyduğu hizmetin, desteğin kendilerine zamanında ulaştırılabilmesi için işbirliği ve diyalog içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kapımız sizlere her zaman açıktır." diyerek, kendisine çiçek ve duvar saati takdim eden Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu da Yavaş'a başarı dileğinde bulunarak, "Göreve geldiğiniz günden itibaren katılımcı, şeffaf ve halka dokunan belediyecilik anlayışıyla halkımızın güzel hizmet alması için yoğun bir şekilde sürdürdüğünüz çalışmalarınızı takdirle izliyoruz. Koronavirüs nedeniyle zor günler geçirdiğimiz bu dönemde esnafımıza dağıtmak için Odamıza yapmış olduğunuz maske ve hijyen malzemesi desteği üyelerimiz arasında büyük memnuniyetle karşılandı. Onlar adına teşekkür ediyorum." dedi.

Yerel yönetimler ile meslek örgütleri arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapan Çavuşculu, şöyle devam etti: "Büyükşehir Belediyemize yapmış olduğumuz yazılı taleplerimiz doğrultusunda başlatılan; bilhassa Ulus bölgesinde Mobesa ve aydınlatma, cadde üzerindeki binaların giydirilmesi, kaldırımların ve yaya yollarının yenilenmesi gibi çevre düzenlemesi ile Kaleiçi yenileme ve Büyükşehir'e ait bölgelerde otopark yapım çalışmaların planlama ve fizibilitelerinin tamamlanmış olması ve nisan ayından itibaren sırasıyla tüm bu projelerin hayata geçirileceği hususundan dolayı büyük memnuniyet içerisindeyiz. İleride gelişecek sorun ve taleplerimizi de çözeceğinize olan inancımız tamdır. Sayın başkanımıza kuyumcular ve saatçiler adına teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz."