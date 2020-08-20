Kuyumculara koronavirüs denetimi

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve beraberindeki Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında kuyumcu esnafına yönelik denetimlere eşlik etti.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda; denetleme, bilinçlendirme ve salgınla mücadeleye dikkat çekme amacıyla Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan kuyumcular ziyaret edildi.

Ziyaretlerde kuyumcu esnafından yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymalarını isteyen Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda en üst seviyede duyarlı olunması uyarısında bulundu.

Ziyaretlerde vatandaşlara da uyarılarda bulunan Kaymakam Atilla, "Hem kendi sağlığınız hem de toplum sağlığı için kurallara uyalım, uymayanları nazikçe uyaralım. Kendimiz, ailemiz ve toplumumuz için koronavirüs tedbirlerine uymanın hayati önem taşıdığını aklımızdan çıkarmayalım." diye konuştu.

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu da maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyma noktasında kuyumcu esnafına devamlı rehberlik edici bilgilendirme yaptıklarını, ellerinden geldiğince de maske ve hijyen konusunda destek olduklarını kaydetti.

Koronavirüsle mücadele sürecinde meslektaşlarıyla tam bir dayanışma içerisinde olduklarının altını çizen Oda Başkanı Çavuşculu, "Bu zor günleri el birliğiyle, dayanışma içerisinde, bize has değerlerimize sahip çıkarak, en az zararla aşacağız inşallah." dedi.