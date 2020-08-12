  • BIST 1.114
  • Altın 454,687
  • Dolar 7,2563
  • Euro 8,5572
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 21 °C
»

Kuyumculuk yasasına ihtiyaç var

Kuyumcu adı altında vatandaşı dolandıranlara karşı Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, “Türkiye’de kuyumculuk yasasına ihtiyaç var. Standartlar getirilmeli” dedi. 
Kuyumculuk yasasına ihtiyaç var

Altın fiyatlarındaki hızlı artış ve düşüşler vatandaşı kuyumculara daha çok yöneltti. Kimi vatandaş elindeki bozdurarak parasını korumak isterken kimi de uygun fiyata altın almanın derdinde. Ancak tüm bunlar olurken kuyumcu dükkânı adı altında dolandırıcılar vatandaşı kandırma peşinde. Konuyla ilgili gazetemize önemli açıklamalarda bulunan Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, “Dolandırıcılığa karşı Türkiye’nin acilen bir kuyumculuk yasasına ihtiyacı var. Bu sektöre düzenlemeler, standartlar getirilmesi şart. Doğrudan ekonomiyi ilgilendiriyor” ifadelerine yer verdi.

5f2fe8c318c77319fcacf723.jpg

YILLARDIR BUNUN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ 
Oda başkanı olarak uzun yıllardır kuyumculuk sektöründe bir yasal düzenleme getirilmesi için mücadele verdiklerine dikkat çeken Çavuşculu, “Kuyumculuk sektöründe kargaşaların önlenmesi için Türkiye’de bir kuyumculuk yasasına ihtiyaç var. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olmak üzere siyasi partilere de bu durumu bildirdik. Hırlı hırsız, dolandırıcı kuyumcu açıyor. Eğitim aranmıyor, mekân aranmıyor isteyen istediği yerde kuyumcu açıyor. Sermaye var mı diye sorulmuyor, aranmıyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Ben 27 senedir oda başkanıyım. Emin olun verdiğimiz mücadele budur. Bir yasamız olsun, standartlarımız olsun” diye konuştu. 

5c8c0ec907291c1d74f91b47.jpg

İŞ YERİ VE SERMAYE STANDARTI GETİRİLMELİ 
Döviz bürolarına getirilen standartlar gibi kuyumculara düzenlemeler getirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Çavuşculu, “Biz de öyle bir şey yok. Dükkân isterse 1 metre olsun, kasa olsun olmasın bakılmıyor. Dolandırıcılar var Türkiye’nin her yerindeler. Dükkân adı altında insanları dolandırıyorlar. İş yeri ve sermaye standarttı, yani kuyumcunun iş yerinin bir standarttı olacak. Kasası, alarmı, kamerası, kırılmaz camı gibi. Açmadan öncede polis zabıta ve bizler bakacağız. Burada kuyumcu olur mu olmaz mı? Ortak akılla karar verilecek. Bizim yaptığımız iş ekonomi ile ilgili. Döviz bürolarına standart getirilmiş ama kuyumculara getirilmemiş. Her yer kuyumcu önüne gelen açıyor” sözlerine yer verdi. 
 

Erkal Erdoğan //İLKSAYFA 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara hava durumu 12 Ağustos 202012 Ağustos 2020 Çarşamba 09:30
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 12 Ağustos 2020 - ASKİ12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:09
  • Elektrik Kesintisi 12 Ağustos 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:09
  • Su Kesintisi 12 Ağustos 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:00
  • 4 yıldır yapılmayı bekleyen yola kazıklı çözüm12 Ağustos 2020 Çarşamba 06:02
  • Muhtar'dan Asansörlü Üst Geçit talebi12 Ağustos 2020 Çarşamba 03:03
  • Bittiğinde bölgenin sanayi ve ticaret potansiyeli güçlenecek12 Ağustos 2020 Çarşamba 02:02
  • Millet mi? Menfaat mi?12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti