Kuyumcu adı altında vatandaşı dolandıranlara karşı Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, “Türkiye’de kuyumculuk yasasına ihtiyaç var. Standartlar getirilmeli” dedi.

Altın fiyatlarındaki hızlı artış ve düşüşler vatandaşı kuyumculara daha çok yöneltti. Kimi vatandaş elindeki bozdurarak parasını korumak isterken kimi de uygun fiyata altın almanın derdinde. Ancak tüm bunlar olurken kuyumcu dükkânı adı altında dolandırıcılar vatandaşı kandırma peşinde. Konuyla ilgili gazetemize önemli açıklamalarda bulunan Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, “Dolandırıcılığa karşı Türkiye’nin acilen bir kuyumculuk yasasına ihtiyacı var. Bu sektöre düzenlemeler, standartlar getirilmesi şart. Doğrudan ekonomiyi ilgilendiriyor” ifadelerine yer verdi.

YILLARDIR BUNUN MÜCADELESİNİ VERİYORUZ

Oda başkanı olarak uzun yıllardır kuyumculuk sektöründe bir yasal düzenleme getirilmesi için mücadele verdiklerine dikkat çeken Çavuşculu, “Kuyumculuk sektöründe kargaşaların önlenmesi için Türkiye’de bir kuyumculuk yasasına ihtiyaç var. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olmak üzere siyasi partilere de bu durumu bildirdik. Hırlı hırsız, dolandırıcı kuyumcu açıyor. Eğitim aranmıyor, mekân aranmıyor isteyen istediği yerde kuyumcu açıyor. Sermaye var mı diye sorulmuyor, aranmıyor. Böyle bir şey kabul edilemez. Ben 27 senedir oda başkanıyım. Emin olun verdiğimiz mücadele budur. Bir yasamız olsun, standartlarımız olsun” diye konuştu.

İŞ YERİ VE SERMAYE STANDARTI GETİRİLMELİ

Döviz bürolarına getirilen standartlar gibi kuyumculara düzenlemeler getirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Çavuşculu, “Biz de öyle bir şey yok. Dükkân isterse 1 metre olsun, kasa olsun olmasın bakılmıyor. Dolandırıcılar var Türkiye’nin her yerindeler. Dükkân adı altında insanları dolandırıyorlar. İş yeri ve sermaye standarttı, yani kuyumcunun iş yerinin bir standarttı olacak. Kasası, alarmı, kamerası, kırılmaz camı gibi. Açmadan öncede polis zabıta ve bizler bakacağız. Burada kuyumcu olur mu olmaz mı? Ortak akılla karar verilecek. Bizim yaptığımız iş ekonomi ile ilgili. Döviz bürolarına standart getirilmiş ama kuyumculara getirilmemiş. Her yer kuyumcu önüne gelen açıyor” sözlerine yer verdi.



Erkal Erdoğan //İLKSAYFA