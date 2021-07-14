Kuyumcuyu soyan Afgan uyruklu 3 şüpheli 5 ay sonra yakalandı

TOKAT'ta, 5 ay önce yaşanan kuyumcu soygununa karıştıkları belirlenen Afgan uyruklu 3 şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu çalınan malzemelerle birlikte yakalandı.

Olay, 5 ay önce kent merkezinde Kuyumcular Çarşısı'nda bulunan Ahmet Duman'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Gece vakti çarşıda gezen maskeli bir kişi, kuyumcu dükkanına yaklaşarak kaldırım taşı ile kapının camını kırdı. Şüpheli, daha sonra karşı kaldırıma geçerek yaklaşık 10 dakika iş yerini uzaktan izledi. Bu bekleyişin ardından kırdığı camdan içeri giren şüpheli, vitrinde bulunan kolye ve saatleri toplamaya başladı. Alarmın arızalı olması nedeniyle iş yerindeki hırsızlığı, çevre esnafı sabah fark etti. Dükkanına gelen iş yeri sahibi Ahmet Duman, polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, yaklaşık 15 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 5 ay süresince olayın izini sürdü. Polis ekipleri yaklaşık bin saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası kayıtlarını izleyerek hırsızlık şüphelisi failleri belirlemeye çalıştı. Kamera kayıtlarında belli bir yerden sonra takip yapamayan polis ekipleri, bölgedeki evleri gezerek güvenlik kameralarına yansıyan maskeli şüpheliyi aramaya başladı. Şüphelinin Türk vatandaşı olmadığı belirlenince araştırma yabancı uyruklu kişiler üzerine yoğunlaştırıldı. Durumlarından şüphelenilen Afgan uyruklu N.J. (27), F.J. (30) ve M.F.'nin (29) ikametlerinde yapılan aramada kuyumcudan çalındığı tespit edilen çeşitli markalarda 21 kol saati, saatlerin sergilendiği 12 stant ve 5 metal ve iplik kordonlu kadın bilekliği ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler sorguya alındı.