  • BIST 1.191
  • Altın 489,615
  • Dolar 8,0065
  • Euro 9,4749
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

Kuzenini bıçaklayıp tüfekle vuran şüpheli, kan izlerini yok etmek için yıkanmış

İzmir'in Konak ilçesinde Mesut E. (24), kendisiyle konuşmaya gelen kuzeni Muammer E.'yi (45) sokak ortasında önce bıçakladı ardından pompalı tüfekle vurdu.
Kuzenini bıçaklayıp tüfekle vuran şüpheli, kan izlerini yok etmek için yıkanmış

Olay, saat 01.00 sıralarında, Mehtap Mahallesi 3546 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Muammer E., aralarında husumet bulunan kuzeni Mesut E. ile konuşmak için evine gitti. İkili arasında bilinmeyen nedenle evde başlayan tartışma, sokakta devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mesut E., Muammer E.'yi kalçasından bıçakladı. Yaralanan Muammer E., olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada Mesut E., bu kez de pompalı tüfek ile ateş açtı. Eline saçmaların isabet ettiği Muammer E., kanlar içinde yere yığıldı. Mesut E. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı Muammer E.'yi ambülans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Muammer E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

ÜZERİNE KANLAR SIÇRAYINCA EVDE YIKANMIŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmada, Muammer E.'yi hem bıçaklayıp hem de pompalı tüfekle vurarak yaralayan kişinin, kuzeni Mesut E. olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine Mesut E.'nin adresine giden ekipler, evden çıktığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan Mesut E.'nin, olayda yüzüne ve üzerine kanlar sıçradığı için eve giderek, banyo yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayseri'de, apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu26 Ekim 2020 Pazartesi 09:17
  • Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 1 milyon 159 bin 9326 Ekim 2020 Pazartesi 09:16
  • Kuzenini bıçaklayıp tüfekle vuran şüpheli, kan izlerini yok etmek için yıkanmış26 Ekim 2020 Pazartesi 09:16
  • İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taş yağmuruna tuttu26 Ekim 2020 Pazartesi 09:16
  • Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, öldü26 Ekim 2020 Pazartesi 09:15
  • Libya’dan Fransa’ya İslam karşıtlığı tepkisi26 Ekim 2020 Pazartesi 09:15
  • Devrilen traktörden yola savruldu, kamyon altında kalıp öldü26 Ekim 2020 Pazartesi 09:15
  • Kayseri'de, apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu26 Ekim 2020 Pazartesi 09:14
  • Citibank Yatırımcı Konferansı'nda Türkiye'ye doğrudan yatırımlar ele alınacak26 Ekim 2020 Pazartesi 09:14
  • İntihar eden gencin yakınları, hastaneyi ve polisi taş yağmuruna tuttu26 Ekim 2020 Pazartesi 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti