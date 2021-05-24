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Kuzey Akım-2'de Almanya'ya muafiyet kararında ikili ilişkiler rol oynadı

Oxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları Uzmanı Katja Yafimava, ABD'nin Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne yönelik yaptırımlardan Almanya'yı muaf tutacağını açıklamasının iki ülke ilişkileri açısından önemli olduğunu ifade etti.
Kuzey Akım-2'de Almanya'ya muafiyet kararında ikili ilişkiler rol oynadı

Oxford Enstitüsü Enerji Çalışmaları Uzmanı Katja Yafimava, AA muhabirine, Kuzey Akım 2 projesini inşa eden Alman "Nord Stream 2 AG" şirketi ve şirketin Üst Yöneticisi Mathias Warnig'in ABD yaptırımlarından muaf tutulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Almanya'ya uyguladığı muafiyetin "yerinde bir karar" olduğunu vurgulayan Yafimava, "Bu yaptırım, ilişkileri kötüleştirecek ancak boru hattının tamamlanmasını engellemeyecekti. Dolayısıyla yaptırımlardan vazgeçme kararı kesinlikle mantıklı ve ABD'nin boru hattının tamamlanacağını kabul ettiğini, bunun Almanya ile ilişkisini bozmasına izin vermek istemediğini gösteriyor." diye konuştu.

Yafimava, ABD'nin politik ve ticari nedenlerden dolayı Kuzey Akım 2 projesine karşı çıkmaya devam ettiğini ancak projeyi tamamen durdurmasının olası olmadığını söyledi.

Projenin inşaat aşamasında büyük ilerleme kaydedildiğini aktaran Yafimava, "Bu süreçten sonra inşaat aşamasında ABD'nin engelini göremeyiz ancak operasyonel bir engel muhtemel. Almanya ile Kuzey Akım 2 konusunda bir kapasite kısıtlaması anlaşması ortaya atılabilir. Ancak bu tür bir kısıtlamanın kapsamı da sınırlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in açıklamalarının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rus basınına yaptığı açıklamada, "Bu tür haberlerin çıkması oldukça pozitif. Yeni yaptırımlar uygulanacağına dair haberleri okumaktan çok daha iyi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD'den yapılan açıklamaları olumlu karşılayan Angela Merkel ise "Bir çok alanda birbirimizle görüşüyoruz. Özellikle ekonomik iş birliğimizi yoğunlaştırma konusunda ikili görüşmelerde de bulunuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Akım 2 projesi
Toplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Projeye karşı çıkan ülkeler, Kuzey Akım 2'nin Avrupa ülkelerinin Rusya'ya bağımlılığını artırmaya çalıştığını öne sürerken, proje destekçileri bu iddiaların ABD'nin Avrupa'ya LNG satmak istemesinden kaynaklandığını savunuyor.

1 Nisan'da yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işini tamamladığı bildirilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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