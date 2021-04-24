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Kuzey Irak'a geniş çaplı kara harekatı başladı!

Son dakika haberi: Kuzey Irak'taki Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerine geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Kuzey Irak'a geniş çaplı kara harekatı başladı!

 Kuzey Irak'taki Metina, Zap, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerinde operasyon başlatıldı. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın kamplarını vurdu. Gara, Metina, Avaşin, Basyan, Zap ve Kandil'deki hedefler Türk savaş uçakları tarafından yerle bir edildi. 

KANDİL’E BOMBA YAĞDI

Kandil bölgesi çoğunluğu Diyarbakır olmak üzere değişik üslerden kalkan F-16’larla vurulurken, hava taarruzlarından sonra Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine Sikorsky ve Chinook tipi helikopterlerle kara unsurları indirildi.

ATAK'LAR TERÖRİSTLERİ HEDEF ALIYOR

Askeri kulislerde hava operasyonuna 50 kadar uçağın katıldığı, uçakların üslerine iniş yapmadan harekat boyunca havada kalan tanker uçaklarından yakıt ikmali yaptıkları, havadan erken uyarı ve kontrol uçağının da (AWACS) operasyon boyunca harekat bölgesi üzerinde olduğu konuşulurken, ATAK helikopterleri de bölgeden kaçmaya çalışan teröristleri hedef alıyor.

SİHA'LAR KAÇIŞ YOLLARINI VURUYOR

Ayrıca SİHA’lar da teröristlerin kaçış yollarını vurdu. Baharla birlikte bölgede hava koşullarının düzelmesiyle Türkiye’ye yönelik geniş kapsamlı sızma harekatı hazırlığındaki terör örgütünün ağır kayıplar verdiği bildirildi.

2016'DA BAŞLAYAN OPERASYONUN DEVAMI

Dün gece gerçekleşen harekatın 30 Ağustos 2016’da başlayan kara harekatının yeni bir sinyali olduğu değerlendirilirken, 23 Nisan 2021’de başlayan bu harekatla yarım kalan operasyonun daha da ileriye taşınması bekleniyor. 

Güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar, yerel kaynaklara dayandırdığı paylaşımında, sosyal medya hesabından Kuzey Irak'taki operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Ağar, "Mehmetçik Zap, Metina, Avaşin Basyan ve Gara’da ok gibi ciğerlerine saplanıyor. Tüm bölgelerde hava akınları, helikopter ve topçu taarruzları ve bazı bölgelerde hava hücüm harekatları var. Yerel kaynaklar kara harekatının başladığı haber veriyor." paylaşımında bulundu.

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