Kuzey Irak'a Karadan ve havadan dev operasyon: Komandolar da katıldı...

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik karadan ve havadan harekat başlatıldığı bildirildi.

Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldığı bildirildi.

Atak helikopterlerinin desteğiyle devam eden harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katıldı.

'PENÇE OPERASYONU'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00’de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatılmıştır.

Operasyon ATAK helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir.

Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır.''

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonu gece süresince Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.