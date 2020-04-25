Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 3 yaralı

Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu, 1 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Saldırının ardından başlatılan hava destekli operasyonda 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Irak kuzeyi Haftanin bölgesindeki üs bölgesine teröristlerce taciz ateşi açıldığı, karşılığında hava destekli operasyon başlatıldığı belirtildi. 12 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

1 ASKER ŞEHİT, 3 ASKER YARALI

MSB’nin açıklamasında taciz şu bilgiler verildi: “Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Nisan 2020 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerce havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

HAVA DESTEKLİ OPERASYONDA 12 TERÖRİST ETKİSİZ

Bölgede tespit edilen hedefler derhal Hava Kuvvetleri unsurlarımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

'ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE BIRAKILMADI'

Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.”