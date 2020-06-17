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Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu’nun imha görüntülerini yayınladı

Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu’nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kaesong kentinde sembolik olarak ‘elçilik’ işlevi gören Kore-İrtibat Bürosu’nu dün imha etti. İmha anlarına ilişkin görüntüler ise Kuzey Kore Merkez Televizyonu’ndan yayınlandı.

Kaesong’daki ‘elçilik’ olarak işlev gören, resmi diplomatik ilişkilerin yokluğunda Kuzey ve Güney Kore’nin ortak irtibat bürosu olan Kore-İrtibat Bürosu’nu dün, Kuzey Kore tarafından imha edildi. İmha sırasında meydana gelen patlama ile dünya basınının dikkati bölgeye çekildi. Kuzey Kore Merkez Televizyonu, binanın yıkılma görüntülerini anbean paylaştı.

'ÇÖKÜŞÜNE TANIK OLACAKSINIZ' DEMİŞTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore’yi ‘düşman’ olarak nitelendirmişti. Kuzey Kore ve Güney Kore sınırında bulunan Kore-İrtibat Bürosu’nu ise ‘işe yaramaz’ olarak değerlendirerek, “Yakında çöküşüne tanık olacaksınız” demişti. Bu açıklamanın ardından Kuzey Kore, irtibat bürosunu hedef alarak imha etti. Binanın imhasının ardından bölgede gerginlik tırmandı.

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