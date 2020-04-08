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Kuzey Kore, koronavirüsü engelleyen maske geliştirdi

Koronavirüsün görülmediği nadir ülkelerden olan Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdiğini açıkladı.
Kuzey Kore, koronavirüsü engelleyen maske geliştirdi

Çin'de ortaya çıktıktan sonra 1 milyondan fazla insanda tespit edilen koronavirüs, on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Tüm dünya virüse karşı aşı çalışmaları başlatmışken, şu ana kadar açıklanan bir korona vakasının bulunmadığı Kuzey Kore'den şaşırtan bir adım geldi. Resmi haber ajansının yaptığı açıklamaya göre Kuzey Koreli bilim insanları virüsü engelleyen bir maske geliştirdi.

VİRÜSÜ ENGELLEYEN MASKE

Koronavirüsün tespit edildiği 209 ülke ve bölgeden biri olmayan Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Koreli bilim insanlarının koronavirüsü engelleyecek bir maske geliştirdiğini aktardı. KCNA'nın haberinde, "Salgının yayılmasını engellemek için Kuzey Kore, kamu sağlığı bünyesinde çalışan Medikal Cihazlar Enstitüsü, nano-antibiyotik maske geliştirdi. Bu maske, ülke içinde üretilen materyallerden yapılıyor." dedi.

Maskenin nano-antibiyotik solüsyon sayesinde sterilize olduğu ve virüs ve mikropları yok ettiği belirtilirken, filtresi sayesinde de toprak ve hava partiküllerini temizlediği belirtildi.

Bütün komşularında koronavirüs tespit edilmesine rağmen tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'deki Medikal Cihazlar Enstitüsü'nün Direktör Yardımcısı Ri Jae Dok, "Bu maske, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen teknolojik yeterlilikleri karşılıyor." dedi.

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