Kuzey Kore lideri Kim’in kardeşi CIA casusu çıktı

K. Kore lideri Kim Jong-un’un üvey ağabeyi Kim Jong-nam’ın CIA için çalıştığı öne sürüldü. Kim Jong-nam’ın, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 2017’de suikast sonucu öldürülmeden önce buradaki bir CIA muhbiriyle görüştüğü ileri sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde, Kuzey Kore liderinin üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın CIA ile bağlantısı olduğu iddia edildi. Üvey ağabey Kim'in, CIA muhbiriyle görüşmek için, suikaste kurban gittiği Malezya'ya gittiği öne sürüldü.

GİZLİ GÖRÜŞME İÇİN GİTTİ

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havalimanında 2017'de suikast sonucu öldürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) için çalıştığı öne sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinin, isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberde, Kim'in Şubat 2017'deki Malezya seyahatinin, bir CIA muhbiriyle görüşme amaçlı gerçekleşmiş olabileceğine işaret edildi.

GÜNEY KORE DOĞRULAMADI

İddialara ilişkin CIA açıklamada bulunmadı. Güney Koreli yetkililer ise, iddiaları doğrulayamadıklarını bildirdi. Yetkililer, üvey ağabey Kim’in Malezya’ya CIA’deki bağlantısıyla görüşmeye gittiği iddialarının da henüz teyit edilemediğini vurguladı.

Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017’de Kuala Lumpur’daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.