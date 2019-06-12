  • BIST 92.830
  • Altın 249,456
  • Dolar 5,8055
  • Euro 6,5808
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

Kuzey Kore lideri Kim’in kardeşi CIA casusu çıktı

K. Kore lideri Kim Jong-un’un üvey ağabeyi Kim Jong-nam’ın CIA için çalıştığı öne sürüldü. Kim Jong-nam’ın, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 2017’de suikast sonucu öldürülmeden önce buradaki bir CIA muhbiriyle görüştüğü ileri sürüldü.
Kuzey Kore lideri Kim’in kardeşi CIA casusu çıktı

Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde, Kuzey Kore liderinin üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın CIA ile bağlantısı olduğu iddia edildi. Üvey ağabey Kim'in, CIA muhbiriyle görüşmek için, suikaste kurban gittiği Malezya'ya gittiği öne sürüldü.

GİZLİ GÖRÜŞME İÇİN GİTTİ
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki havalimanında 2017'de suikast sonucu öldürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) için çalıştığı öne sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinin, isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberde, Kim'in Şubat 2017'deki Malezya seyahatinin, bir CIA muhbiriyle görüşme amaçlı gerçekleşmiş olabileceğine işaret edildi.

GÜNEY KORE DOĞRULAMADI
İddialara ilişkin CIA açıklamada bulunmadı. Güney Koreli yetkililer ise, iddiaları doğrulayamadıklarını bildirdi. Yetkililer, üvey ağabey Kim’in Malezya’ya CIA’deki bağlantısıyla görüşmeye gittiği iddialarının da henüz teyit edilemediğini vurguladı.

Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017’de Kuala Lumpur’daki havalimanında uğradığı saldırıda hayatını kaybetmişti. Suikastta VX sinir gazı kullanıldığı iddia edilmişti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Sandığa giden oylar sayılırken iç edildi'02 Haziran 2019 Pazar 09:56
  • Komünist başkandan şehit babasına verilen büfeye iptal30 Mayıs 2019 Perşembe 18:50
  • Bahçeli 50 başkanı Ankara'ya çağırdı30 Mayıs 2019 Perşembe 11:43
  • AK Partililerden komşu harekatı30 Mayıs 2019 Perşembe 11:34
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'İstanbul'un fethi' paylaşımı30 Mayıs 2019 Perşembe 03:02
  • İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Türkiye'nin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var30 Mayıs 2019 Perşembe 03:00
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Biz isteriz ki bu ülkede huzur içinde kardeşçe yaşayalım30 Mayıs 2019 Perşembe 02:49
  • İmamoğlu: O yalan paylaşımı yapan kıza dava açabilirdim, açmayacağım30 Mayıs 2019 Perşembe 02:16
  • Yarın açıklanacak Yargı Reformu'nda 'af' mı çıkacak?29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:02
  • Uçağa geç kalan bakan istifa etti27 Mayıs 2019 Pazartesi 11:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti