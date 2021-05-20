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Kuzey Marmara Otoyolu Habipler-Hasdal kavşakları kesimi 22 Mayıs'ta trafiğe açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde Habipler-Hasdal kavşakları bölümü 22 Mayıs'ta saat 00.01'den itibaren hizmete girecek.
Kuzey Marmara Otoyolu Habipler-Hasdal kavşakları kesimi 22 Mayıs'ta trafiğe açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu proje çerçevesinde 7. Kesim Habipler-Hasdal kavşakları bölümünün trafiğe açılması Bakanlıkça onaylandı.

Otoyolun bu kesimi, 22 Mayıs'ta saat 00.01'den itibaren hizmete alınacak. Köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi belirli yerler ve şartlar dışında otoyola giriş ve çıkış yapılamayacak.

Kara yolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan tel çitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla yapıldığından, bu engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasak olacak.

Erişme kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletliler giremeyecek.

Bu kesimde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre, azami hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olacak. Duraklama, park etme, geri dönüş yapma ve geri gitme yapılamayacak. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde durulabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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