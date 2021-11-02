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Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan TIR dorsesinden ayrıldı

SANCAKTEPE Kuzey Marmara Otoyolu'nda ilerleyen TIR, önünde seyreden kamyon yüklü başka bir TIR'a çarptı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapan TIR dorsesinden ayrıldı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Zübeyir Çelik kontrolündeki 19 AAE 096 plakalı TIR, önünde seyreden kamyon yüklü 33 AHY 260 plakalı başka bir TIR'a çarptı. Kazanın etkisiyle Zübeyir Çelik'in kullandığı TIR'ın kupası dorsesinden ayrıldı. TIR sürücüsü Çelik ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtardı. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yol bakım ekipleri ise otoyolda kumlama çalışması yaptı. Kullanılmaz hale gelen TIR, çekici yardımıyla kaldırıldı.  

Kazayı gören Vedat Batır, "İki araç seyir halinde ilerliyordu. Arkadaki vuran araç biraz hızlıydı. Öndeki araca bir anda vurmasıyla aradaki TIR'ın kupası düştü. Ama şoförde bir şey yok Allah'a şükür. Hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu gayet iyi. Yine aşırı hız, başka bir şey değil yani" dedi.

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