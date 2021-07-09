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Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi: 2 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu, Edirne istikametinde seyreden hayvan yemi yüklü TIR'ın Ömerli mevkiinde devrilmesi sonucu şoför ve yanında bulunan bir yolcu feci şekilde can verdi.  
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi: 2 ölü

Kaza saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. 54 AFF 847 plakalı hayvan yemi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarpıp ardından yan yatarak sürüklendi. 

Kaza sonucu sürücü ve yolcu TIR'ın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının sonucunda sürücü ve yolcu bulundukları yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceme sonucu Hakkı Barutçu ve İlhami Bayrak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik akışı 2 şeride düştü. Jandarma Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Hakkı Barutçu ve İlhami Bayrak'ın cansız bedenleri cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Devrilen TIR'ın kaldırma çalışmaları sürüyor.

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