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Kuzey Suriye'de YPG'den kaçan 24 terörist teslim oldu

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı devam ederken başka çarelerinin kalmadığını gören bazı teröristler silah bırakmaya başladı. 24 YPG/PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Kuzey Suriye'de YPG'den kaçan 24 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı sahasındaki ilerlemesi sürerken bazı teröristler kaçmaya başladı.

Belirlenen hedeflerin karadan ve havadan tek tek vurulmasının ardından başka çarelerinin kalmadığını anlayan bölücü terör örgütü üyeleri, silahlarını bırakarak güvenlik güçlerine teslim oluyor.

24 teröristin Mehmetçik'e teslim olduğu öğrenildi.

Örgütten kopmaların artması üzerine çaresiz kalan elebaşıların, bunu önlemek için "örgüt içi infaz" dahil çeşitli yöntemlere başvurdukları belirtiliyor.

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