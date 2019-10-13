Kuzey Suriye'de YPG'den kaçan 24 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı sahasındaki ilerlemesi sürerken bazı teröristler kaçmaya başladı.
Belirlenen hedeflerin karadan ve havadan tek tek vurulmasının ardından başka çarelerinin kalmadığını anlayan bölücü terör örgütü üyeleri, silahlarını bırakarak güvenlik güçlerine teslim oluyor.
24 teröristin Mehmetçik'e teslim olduğu öğrenildi.
Örgütten kopmaların artması üzerine çaresiz kalan elebaşıların, bunu önlemek için "örgüt içi infaz" dahil çeşitli yöntemlere başvurdukları belirtiliyor.
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