  • BIST 1.139
  • Altın 477,612
  • Dolar 7,7423
  • Euro 9,0975
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Kuzeyde sağanak, doğuda kuvvetli rüzgar uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi.
Kuzeyde sağanak, doğuda kuvvetli rüzgar uyarısı

Rize, Artvin ve Trabzon'da sağanak, doğu illerinde kuvvetli rüzgar beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas, Sinop ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Rüzgarın Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) olarak eseceği öngörüldüğünden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor. 

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cip taşıyan çekici devrildi, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu01 Ekim 2020 Perşembe 19:34
  • Tur midibüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü01 Ekim 2020 Perşembe 19:33
  • Çocuğunun doğduğu gün kazada ölen baba, toprağa verildi01 Ekim 2020 Perşembe 16:48
  • Jeneratörle balık avlayan genç, akıma kapılarak yaşamını yitirdi30 Eylül 2020 Çarşamba 23:51
  • Konya'da obruk riski nedeniyle ev tahliye edildi30 Eylül 2020 Çarşamba 21:43
  • Temizlik işçisi, kargayı elleriyle besledi30 Eylül 2020 Çarşamba 21:27
  • Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti30 Eylül 2020 Çarşamba 19:33
  • Eşini öldürüp, aynı tüfekle intihar etti; toprağa verildiler30 Eylül 2020 Çarşamba 17:39
  • RTÜK’ten 'Esra Erol’da' programına para cezası30 Eylül 2020 Çarşamba 16:53
  • Yusufeli’ne özgü şifa kaynağı; çömlek küpte üzüm şırası30 Eylül 2020 Çarşamba 10:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti