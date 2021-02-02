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Kuzine lezzeti bir başka

Başkent’te doğalgazlı evlerin aksine çoğu evde hala soba kullanılıyor. Isınmanın yanı sıra fırın özelliği de bulunan kuzineli sobalarda pişirilen yiyecekler ve kaynatılan çaylar dondurucu kış akşamlarına farklı bir lezzet katıyor. 
Kuzine lezzeti bir başka

Ankara’da geçmişte kış aylarında ısınmak için oldukça yaygın olarak kullanılan sobalar, bugün yerini doğal gaza ve çeşitli ısınma araçlarına bırakmış olsa da hala bazı ev ve iş yerlerinde ısınma aracı olarak kullanılıyor. 

ÇOK FONKSİYONLU
Sobalar ısınma aracının yanı sıra günümüzde birçok kişinin hasret kaldığı anları  da taze tutmaya devam ediyor. Çok fonksiyonlu olması nedeniyle daha çok tercih edilen kuzineli sobalarda, bir yandan ev ısıtılırken bir yandan da çay yapılıyor, güğümlerde su kaynatılıyor; kuzinede çeşitli yiyecekler pişiriliyor. 

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KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİ OLUYOR
Özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan “sobada patates, soğan ve kestane” geleneği soba ile ısınan evlerde halen yaşatılıyor. Kuzinede pişen lezzetlere sıcacık bir tavşan kanı çay eşlik ediyor. Sobalı evlerde tüketilen bu yiyecek ve içecekler, soğuk kış gecelerinde ortama ayrı bir sıcaklık katıyor. Doğal gaza zam üstüne zam geldiği bugünlerde sobanın daha ekonomik olduğu düşünülüyor. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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