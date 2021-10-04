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Kuzuyu kurtarmak isterken boğulan Mehmet toprağa verildi

KONYA'nın Ereğli ilçesinde suni gölete düşen kuzuyu kurtarmak isterken boğulan 12 yaşındaki Mehmet Durmaz'ın cenazesi, toprağa verildi. Durmaz'ın yakınları, gölet çevresinde önlem alınmamasına tepki gösterdi.
Kuzuyu kurtarmak isterken boğulan Mehmet toprağa verildi

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Gökçe Yazı Mahallesi Çiftlik altı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Durmaz, ailesine ait küçükbaş hayvanları otlattığı sırada bir kuzu, suni gölete düştü. Durmaz, gölete atlayıp kuzuyu kurtarmak isterken dibe battı. Ağabeyi İsmail Durmaz'ın haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya'dan gelen itfaiyeye bağlı dalgıçların aramaları sonucu Durmaz'ın cansız bedeni çıkarıldı. Kuzu ise göletten canlı olarak çıkarıldı.

'BAŞKALARININ CANI YANMASIN'

Mehmet Durmaz'ın yakını Bayram Aydın, suni göletin arazi sahipleri tarafından oluşturulduğunu belirterek "Buraya göleti yapmışlar. Muhtemelen arazi sahipleri yaptı. Şu anda araştırılıyor. Yaklaşık 8 metre derinliğe sahip. Dün kurtarma çalışmaları sırasında suyun büyük bir kısmı tahliye edildi. Ancak buraya göleti yapan kişi, neden etrafına hiçbir önlem almadı? Böyle bir şey yapılıyorsa etrafı telle çevrilmeliydi. Bizim canımız yandı. Başkalarının canı yanmasın" diye konuştu.

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