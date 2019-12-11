KYK borcunu hiç ödemeyenlerin sayısı

KYK kredisini kullanan 5 milyon öğrenciden 280 bini hiçbir geri ödeme yapmadı. Ödenmeyen borç miktarı yaklaşık 7 milyar lira.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK mağduru öğrencileri heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.

Erdoğan, bütçe görüşmelerinin ardından KYK borçlarının gündeme alınacağını söyledi.

KYK borcunu ödeyemeyen öğrencilerin sonucunu merakla beklediği görüşmeler için geri sayıma geçilirken, rakamlar da netleşmeye başladı.

Buna göre; KYK kredisini 5 milyon öğrenci kullandı.

280 BİN KİŞİ HİÇ ÖDEMEDİ

Bu öğrencilerden 280 bini mezun olmasına rağmen hiçbir şekilde geri ödeme yapmadı.

Faizlerle birlikte bir öğrencinin ortalama borcu 25 bin lira seviyesinde.

Bu rakamlara göre; af bekleyen toplam borç miktarı 7 milyar lira.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm borçların silineceğine dair bir açıklama yapmadı ancak farklı seçeneklerin masada olduğunu belirtti.