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KYK kredi borçları silinecek mi? Erdoğan müjdeyi duyurdu

Erdoğan, KYK Kredi borçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Erdoğan, "Bu şu anda bizim gündemimizde. Değerlendirmesini yapıyoruz. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı inşallah atacağız." açıklamasında bulundu.
KYK kredi borçları silinecek mi? Erdoğan müjdeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'KYK borçları silinecek mi' şeklinde gelen soruya öğrencileri umutlandıracak bir cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" etkinliğinde öğrencilerden gelen 'KYK Kredi borçları silinecek mi' sorusuna binlerce öğrenciyi sevindirecek bir cevap geldi.

Erdoğan, KYK borçlarıyla ilgili, "Bilmiyorum, buna nasıl baskı diyelim. Bu şu anda bizim gündemimizde. Değerlendirmesini yapıyoruz. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı inşallah atacağız. Tabii burada beklentiniz tamamen bu borçların silinmesi olacaktır. O zaman kredi olayı ya kalkacaktır sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışmasını, değerlendirmesini yapıp adımımızı da ona göre atacağız. " açıklamasında bulundu.

BERAT ALBAYRAK: ÇALIŞMA YAPIYORUZ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KYK yurtları borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz." açıklamasında bulundu. Önümüzdeki günlerde konuya dair net bilgiler resmi olarak paylaşılacak. Uzmanların tahminlerine göre 2020 yılı itibariyle KYK borçlarının faizleri silinmesi ön görülüyor.

KYK BORÇ ERTELEMESİ

KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler e-Devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitimine devam edilmesi gerekiyor.

KYK BORÇ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Borç ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla tahsil ediliyor. Taksitler Ziraat Bankası şubelerinden nakit veya Ziraat Bankası internet tahsil ekranından kredi kartıyla yapılabiliyor. Yani borçlar tüm kredi kartları ve banka kartları ile yapılabiliyor.

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