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La Casa de Papel yeni sezon ne zaman? La Casa de Papel 4. Sezon fragmanı yayınlandı

Netflix'in Türkiye kanalında yayınlanan La Casa de Papel 4. sezon fragmanı izleyicilerini meraklandırdı.
La Casa de Papel yeni sezon ne zaman? La Casa de Papel 4. Sezon fragmanı yayınlandı

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Fenomen haline gelen Netflix dizisi La Casa de Papel hem dünya da hem de Türkiye’de büyük bir izleyici kitlesi bulunmakta. Netflix'te yayınlanan La Casa de Papel dizisinin 4. sezonunun fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman ile izleyiciler dizinin başlama tarihine kitlendiler, peki Netflix'te yayınlanan La Casa de Papel dizisinin 4. sezonu ne zaman?

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Netflix'te yayınlanan La Casa de Papel dizisinin 4. sezonu 4 Nisan 2020'de ilk bölümü yayınlanacak.

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