La Casa De Papel'in 4'üncü sezon yayın tarihi belli oldu

Netflix, La Casa De Papel 4. sezonun yayın tarihini "3 Nisan'da kaos devam ediyor!" mesajıyla duyurdu.

Dünyada izlenme rekoru kıran ve Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan İspanyol dizisi La Casa De Papel'in 4. sezon yayın tarihi açıklandı. Netflix, La Casa De Papel 4. sezonun yayın tarihini "3 Nisan'da kaos devam ediyor!" mesajıyla duyurdu.

Netflix, Brezilya'nın Sau Paulo şehrinde düzenlenen ve 3 bin 500'den fazla hayranın katıldığı Comic-Con Experience panelinde La Casa De Papel'den sürpriz bir video paylaştı. La Casa De Papel 4. sezon 3 Nisan 2020 Cuma günü Netflix'te yayınlanacak. Bir suç dehasının soygun planını gerçekleştirmek üzere bir araya getirdiği hırsız grubuyla birlikte polisi ustalıkla yönlendirmesi hikayesini temel alan La Casa De Papel'in 3. sezonu heyecanlı bir kaçış hikayesiyle son bulmuştu. Polis ile hırsızlık grubunun lideri Profesör'ün heyecanlı ve dramatik kovalamacasıyla yarım kalan hikayenin devamı 4. sezonda ekran karşısına çıkacak.