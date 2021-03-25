  • BIST 1.418
  • Altın 442,732
  • Dolar 7,9420
  • Euro 9,3837
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 1 °C
»

La Liga Başkanı Tebas, Messi'ye Barcelona'da kalmasını tavsiye etti

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye Barcelona'da kalmasını tavsiye etti.
La Liga Başkanı Tebas, Messi'ye Barcelona'da kalmasını tavsiye etti

Javier Tebas, Malaga kentinde katıldığı bir etkinlikte basına yaptığı açıklamada, "Messi'nin danışmanı olsam, ona Barcelona'da kalması için elinden gelen her şeyi yapmasını söylerim." dedi.

"Messi'nin kalmasını umuyorum. Futbol tarihinin en iyi futbolcusu." diyen Tebas, sözlerine şöyle devam etti:

"Futboldaki son yıllarını düşünüyorsa Barcelona'da kalmalıdır. Barcelona'da başladı ve burada devam etmeli. Paris Saint Germain veya Manchester City'e gitmesi ona marka değerini kaybettirir."

La Liga'nın tek bir futbolcuya bağlı olmaması gerektiğini kaydeden Tebas, "Rekabet kulüplere ve kadrolara bağlı. Neymar ve Ronaldo gittiğinde Fransız veya İtalyan liglerinin Avrupa'nın en iyisi olduğunu görmedim. Ligler sadece futbolculara bağlı değil. Sadece bir futbolcu ligin gidişini değiştirmez." ifadelerini kullandı.

La Liga başkanı ayrıca pandeminin gidişatına göre nisan ayı sonu veya mayıs ayı başında statlara seyirci alınması konusunun gündeme gelebileceğini söyledi.

Kovid-19 salgınından dolayı geçen 1 yılda La Liga'nın ekonomik kaybının büyük olduğunu ifade eden Tebas, "Net kaybımız 1 milyar avro ve buna gereğinden az üzülüyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor Avcı yönetiminde deplasmanda mağlup olmadı25 Mart 2021 Perşembe 11:54
  • İlke Özyüksel, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği Dünya Kupası'nda finale yükseldi25 Mart 2021 Perşembe 10:47
  • 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Japonya'daki meşale turu Fukuşima'da başladı25 Mart 2021 Perşembe 10:47
  • İspanyol basınından A Milli Futbol Takımı ve Burak Yılmaz'a övgü25 Mart 2021 Perşembe 10:26
  • Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'a konuk olacak25 Mart 2021 Perşembe 09:47
  • Hatay Stadı açılışında planlanan Hatayspor-Fenerbahçe maçı Kovid-19 nedeniyle iptal edildi25 Mart 2021 Perşembe 09:46
  • Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'a konuk olacak25 Mart 2021 Perşembe 09:20
  • 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk günündeki maçlar tamamlandı25 Mart 2021 Perşembe 09:19
  • İspanyol basınından A Milli Futbol Takımı ve Burak Yılmaz'a övgü25 Mart 2021 Perşembe 09:18
  • Milli Takım'a bir isim daha çağrıldı24 Mart 2021 Çarşamba 15:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti